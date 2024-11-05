Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 273 Olayda 312 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ekim ayı boyunca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 273 olaya müdahale edilerek 312 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; 51 kilogram 323 gr metamfetamin, 27 kilogram 500 gr skunk, 1 kilogram 546 gram esrar, 164 kök kenevir bitkisi, 13 gram eroin, 26 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 bin 270 paket kaçak sigara, 750 kilogram kaçak tütün, 20 bin 400 adet makaron, 4 bin 511 litre kaçak alkol, bin 137 adet kaçak parfüm, 19 bin 440 kg sahte deterjan, 4 bin 704 adet sahte markalı ayakkabı, 92 adet tarihi eser sikke, 82 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 10 adet gümrük kaçağı PlayStation 4 oyun konsolu, 24 adet ruhsatsız tabanca ve 149 adet fişek, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 13 adet fişek, 40 bin 875 TL suç geliri para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP