Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 282 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince Ocak ayında uyuşturucu ve kaçakçılık olayları ile mücadeleye yönelik operasyonlarda 282 şüpheli yakalanırken adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ocak ayında uyuşturucu ve kaçakçılık olayları ile mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde 264 olaya müdahale edilerek 282 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 267 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İcra edilen operasyonlar sırasındaki aramalarda 1 kilo 605 gram metamfetamin, 467 gram esrar, 46 adet uyuşturucu hap, 14 gram skunk, 21 bin 600 paket kaçak sigara, 264 bin 270 adet makaron, 5 ton 734 kilo kaçak tütün, 2 ton 400 kilo nargile kömürü, 314 kilo nargile tütünü, 946 kilo gümrük kaçağı çay, 489 adet gümrük kaçağı kol saati, 423 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 316 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 2 bin 625 adet gümrük kaçağı elektronik malzeme, 17 adet ruhsatsız tabanca, 755 adet fişek, 31 adet ruhsatsız av tüfeği ve 137 adet fişek ele geçirildi. - GAZİANTEP