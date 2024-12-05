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Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 226 Gözaltı

Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 226 Gözaltı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kasım ayında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirerek 226 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında kasım ayında yaptığı operasyonlarda 226 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında, kasım ayı içerisinde çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu madde, 8 bin 646 litre sahte zeytinyağı, 305 litre sahte alkol, bin 244 adet gümrük kaçağı sahte markalı kıyafet, 55 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 60 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 33 adet gümrük kaçağı elektronik/elektrik malzeme, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 200 adet fişek, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve 105 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 217 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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