Gaziantep'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 151 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri son bir ayda gerçekleştirdikleri operasyonlarda 151 şüpheliyi yakaladı. Bu süreçte 6 kişi tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Eylül ayında çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde 135 olaya müdahale edilerek 151 şüpheli yakalandı. Gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 145 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 355 gram metamfetamin, 3 kilo esrar, 20 gram bonzai, 55 kök kenevir, 27 adet uyuşturucu hap, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 8 bin 400 adet makaron, 4 bin 980 paket sigara, 933 adet elektronik malzeme, 104 adet akıllı cep telefonu, 27 adet akıllı saat, 13 adet ruhsatsız tabanca, 129 adet mermi, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 192 adet fişek, 2 adet kalaşnikof tüfek, 33 adet fişek ve 27 adet tarihi eser sikke ele geçirildi. - GAZİANTEP

