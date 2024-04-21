Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda toprağa gömülü 2 varil içerisinde uyuşturucu madde ile 4 adet kaçak silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip ilçesinde belirlenen adreslere yönelik uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında bir adreste yapılan aramalarda toprağa gömülü 2 varil içerisinde 25,5 kilogram bonzai, 20 gram metamfetamin, 18 litre bonzai yapımında kullanılan sıvı ile başka bir adreste yapılan aramalarda ise 3 adet tüfek, 1 adet tabanca, 603 adet tabanca fişeği, 147 adet kartuş ve 210 bin TL suçtan elde edildiği tahmin edilen para ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklandı.