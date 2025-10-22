Gaziantep'te Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 20 ayrı suç kaydı bulunan H.K. isimli şahıs, Nizip ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP