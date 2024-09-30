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Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Üç Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Üç Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan üç kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslar yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde çalışma yaptı. Yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında " Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan hakkında 10 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., isimli şahıs, 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu gaziantep Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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