Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Yakalanan şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP