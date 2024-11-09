Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan ve hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda JASAT ekiplerince Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP