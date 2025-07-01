Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Şüphesi: İki Kişi Yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. İki adreste gerçekleştirilen baskınlarda ele geçirilenler arasında 806 gram metamfetamin ve bir adet ruhsatsız tabanca bulunuyor.
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, adreslerine yapılan operasyonla yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu T.Ş. ve K.K. isimli şahısların İslahiye İlçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. İki ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. Diğer yandan şüpheli şahısların ikametlerine yapılan arama sonucunda, 806 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet fişek, 1 adet tabancaya ait şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Ş. ve K.K. isimli şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP