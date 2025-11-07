Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 16 Tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan örgüte yönelik operasyonlarda ilk etapta yakalanan 18 şahıstan 16'sı tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan örgüte yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Son 7 ay içerisinde teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

16 şüpheli tutuklandı, 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Toplam 31 şüpheliye yönelik operasyonlarda ilk etapta 18 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 18 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde devam eden operasyonlarda ise diğer 13 şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Düzenlenen operasyonlarda, 183 bin adet uyuşturucu hap, 106 kilo 975 gram skunk, 34 kilogram 195 gram esrar, 15 kilogram 158 gram metamfetamin, 25 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 718 adet fişek ele geçirildi. - GAZİANTEP