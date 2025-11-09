Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonlarında 23 Tutuklama

Güncelleme:
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Son 7 ayda yapılan operasyonlarla toplam tutuklu sayısı 23'e yükseldi.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapan örgüte yönelik operasyonlarda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyon çerçevesinde daha önce tutuklanlarla birlikte toplam tutuklu sayısı 23 oldu.

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan örgüte yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Son 7 ay içerisinde teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

İlk operasyonda 16 şüpheli tutuklanmıştı

Toplam 31 şüpheliye yönelik operasyonlarda ilk etapta 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 18 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı, toplam tutuklu 23 oldu

Soruşturma çerçevesinde devam eden operasyonlarda ise 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 13 şüpheliden 7'si tutuklanırken diğer 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde toplam tutuklu sayısı ise 23 oldu.

Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmişti

Düzenlenen operasyonlarda, 183 bin adet uyuşturucu hap, 106 kilo 975 gram skunk, 34 kilogram 195 gram esrar, 15 kilogram 158 gram metamfetamin, 25 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 718 adet fişek ele geçirilmişti. - GAZİANTEP



