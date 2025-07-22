Gaziantep'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, uyuşturucu suçlarından 12 yıl hapis cezası bulunan Y.T. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından kaydı bulunan ve 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.T. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek

26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde

42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde! 3 ay süre verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.