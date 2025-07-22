Gaziantep'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından kaydı bulunan ve 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.T. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP