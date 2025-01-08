Gaziantep'te Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı

Gaziantep'te "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP