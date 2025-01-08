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Gaziantep'te Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı

Gaziantep'te Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon: 13 Gözaltı
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarından 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Gaziantep'te "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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