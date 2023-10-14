Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 9 bin 250 litre likit sentetik uyuşturucu, 3 kilo 430 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 165 gram kimyasal madde, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, adresteki aramada 9 bin 250 litre likit sentetik uyuşturucu, 3 kilo 430 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan 2 kilo 165 gram kimyasal madde, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.
Operasyonda bir kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.