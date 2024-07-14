Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 409 Bin Hap ve 16 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te, polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 409 bin 45 adet uyuşturucu hap ve 16 kilogram 219 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 06-13 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 409 bin 45 adet uyuşturucu hap, 28 kilogram skunk, 16 kilogram 219 gram esrar, 797 gram metamfetamin, 567 gram sentetik kannabinoid, 46 gram eroin, 43 kök hint keneviri, 5 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 54 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP