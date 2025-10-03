Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 183 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te Eylül ayında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 183 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eylül ayı içerisinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar neticesinde 9 kilo 626 gram metamfetamin, 5 kilo 632 gram esrar, 3 kilo 80 gram kokain, 2 kilo 681 gram sentetik kannabinoid, 8 bin 266 adet uyuşturucu hap, 132 gram eroin, 23 adet kök kenevir ve 26 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay sonrası

Operasyonlar kapsamında bin 356 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 183 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP