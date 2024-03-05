Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: Motosikletli Şüpheliler Yakalandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan motosikletli iki şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde, tabanca ve fişek çıktı.

Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 04 Mart 2024 tarihinde ilçe merkezinde devriye görevi yaparken, şüphe üzerine durdurmak istedikleri motosikletli iki kişi, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, şüphelileri takibe aldı. Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheliler, motosikletle kaçmaya devam etti. Ancak polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, bir adet tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP