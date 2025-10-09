Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 7.65 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen narkotik operasyonda 7 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekiplerinin operasyonunda 7 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde belirlenen adrese baskın yapıldı. Adresteki aramalarda 7 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

