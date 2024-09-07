Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Adreslerdeki aramlarda 90 gram esrar, 62 gram skunk, 2 kilo 15 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.