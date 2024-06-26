Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Haziran tarihinde bir şahıs ve ikamet aramasında, yapılan aramalarda 10,68 gram metamfetamin, 1,54 gram jamaika, 2 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet mermi ele geçirildi. Operasyonda 5 şahıs yakalandı.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP