Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 5 kilo skunk ve 130 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince bir adreste yapılan aramalarda 5 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Şahinbey ilçesinde operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen R.A. isimli şahsın adresine baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda 5 kilo 75 gram skunk cinsi uyuşturucu madde, 130 gram esrar ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan R.A. isimli şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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