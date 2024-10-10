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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şahsın üzerinde ve valizinde toplam 5 kilo 100 gram skunk cinsi uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve valizinde 5 kilo 100 gram skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda A.Ç. isimli şahsın üzerinde ve valizinde yapılan adli aramada 5 kilo 100 gram skunk cinsi uyuşturucu madde, 1 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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