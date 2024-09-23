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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Gaziantep'te polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 5 kilo skunk ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te 5 kilo skunk ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir araçta 5 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa

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