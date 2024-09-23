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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo skunk ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 5 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir araçta 5 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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