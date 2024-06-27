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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 780 kök kenevir ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonda, 780 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye yönelik Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahsa ait arazi ve konutlarında yapılan aramada, 780 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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