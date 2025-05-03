Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kilo Skunk ve 14 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 31 kilo 150 gram skunk ve 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirilerek 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan armalarda bir tırın dorsesinde gizlenmiş 31 kilo 150 gram skunk ve 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirilerek 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP