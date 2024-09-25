Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta 31 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Nurdağı ilçesinde E.Y.Y. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araç şüphe üzerine durduruldu. Araç içerisinde yapılan adli aramada 32 kilo 400 gram skunk ve suçtan elde edilen para ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP