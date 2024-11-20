Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Adet Captagon Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 3 milyon 204 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 2 adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 milyon 204 bin adet uyuşturucu captagon hap, 27,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP