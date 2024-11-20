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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Adet Captagon Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon Adet Captagon Hap Ele Geçirildi
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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 milyon 204 bin adet captagon hap ve 27,2 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda 3 milyon 204 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 2 adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 milyon 204 bin adet uyuşturucu captagon hap, 27,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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