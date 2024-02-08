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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Nurdağı ilçesinde bir eve düzenlediği baskında 3 kilogram skunk ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında Nurdağı ilçesinde bir eve baskın düzenledi. Narkotik köpeklerin de katıldığı operasyonda, 3 kilogram skunk ele geçirildi. Evde bulunan Ö.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma sonucunda, şüpheli Ö.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam edeceğini bildirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Narkotik Tutuklama Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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