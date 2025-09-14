Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Kokain ve 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde şüpheli bir araçta arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalar sonucunda 3 kilo 20 gram kokain ile 1 kilo 950 gram skunk ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP

