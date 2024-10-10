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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 25 Şüpheli Adli İşleme Tabii Tutuklamalar Gerçekleşti

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 25 Şüpheli Adli İşleme Tabii Tutuklamalar Gerçekleşti
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği huzur-güven uygulamasında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklanırken, toplamda 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan şok huzur-güven uygulamasında 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticaretinden 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde şok huzur-güven uygulaması yapıldı. Asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık suçları gibi kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla yapılan uygulamaya 16 tim katıldı. Uygulama sonucunda 25 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken 68 bin 475 TL idari para cezası kesildi. Adli makamlara sevk edilen E.G., K.D. ve A.Ö. isimli 3 şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticaretinden tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 175 gram metamfetamin, 27 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 8 adet fişek, 2 adet suçta kullanılan cep telefonu ile 16 bin 535 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu gaziantep Güvenlik Jandarma Politika Nurdağı 3-sayfa Hukuk

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