Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap Ele Geçirildi

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap Ele Geçirildi
Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 31 şüpheli yakalandı ve 183 bin adet uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik son 7 ayda yaptığı operasyonda, 183 bin adet uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Düzenlenen operasyonlarda, 183 bin adet uyuşturucu hap, 106 kilo 975 gram skunk, 34 kilogram 195 gram esrar, 15 kilogram 158 gram metamfetamin, 25 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 718 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertilerek 31 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 31 şüpheli hakkında yasal işlem başartıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
