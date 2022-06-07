Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı - Haberler

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep'te 2 ikamet ile 1 araca yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te 2 ikamet ile 1 araca yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ikamet ile 1 araca yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 2 kilo 160 gram likit amfetamin, 485 gram metamfetamin (ateş-buz), 11 adet uyuşturucu hap, 9.77 gram esrar, 3 gram skunk, 1 adet tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda sonucunda 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan 15 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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