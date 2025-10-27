Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde kent genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 13 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa