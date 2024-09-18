Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 124 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonunda 124 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 124 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda bidonların ve tır tekerleğinin içine gizlenmiş 124 kilogram 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP