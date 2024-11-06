Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, bunlardan biri tutuklandı. Operasyonda 4 kilo 75 gram skunk uyuşturucu madde ve çok sayıda suç eşyası ele geçirildi.

Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Nurdağı ilçesinde ikamet eden S.Ş., S.Ş. ve Ş.Ş isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahısların ait ikamet adresine yapılan aramalarda ise 4 kilo 75 gram skunk cinsi uyuşturucu madde, 2 adet dijital hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ekili vaziyette skunk bitkisi, 2 adet otomatik av tüfeği, 40 adet av tüfeği fişeği, 5 adet av tüfeği şarjörü, 3 adet cep telefonu ve 1 adet mayın dedektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan S.Ş tutuklanma talebiyle sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.Ş. ve S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı

CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malmö hangi ülkenin takımı? Beşiktaş Malmö CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Malmö maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Malmö maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MasterChef eleme adayları kim? 6 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? TRT 1 canlı maç izle! BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.