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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilogram 540 gram kubar esrar cinsi uyuşturucu madde, 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik İslahiye ilçesinde H.K. isimli şahsın evinin bahçesine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilogram 540 gram kubar esrar cinsi uyuşturucu madde, 16 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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