Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonlarında 184 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 184 şahıs tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında mart ayında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda, 1 milyon 22 bin 592 adet uyuşturucu hap, 103 kilo 158 gram esrar, 5 kilo 345 gram metamfetamin, 4 kilo 747 gram sentetik kannabinoid, 236 gram eroin, 75 gram kokain, 26 adet hassas terazi, 11 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 717 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 184 şüpheli tutuklandı. - GAZİANTEP