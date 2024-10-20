Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonları: 86 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Gaziantep'te son bir haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 86 kilo 650 gram skunk, 37 kilo 200 gram metamfetamin ve 482 gram toz esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te son 1 haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 86 kilo 650 gram skunk, 37 kilo 200 gram metamfetamin, 482 gram toz esrar ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yaptı. Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda, 86 kilo 650 gram skunk, 37 kilo 200 gram metamfetamin, 482 gram toz esrar ele geçirildi. Olay ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP