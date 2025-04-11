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Gaziantep'te Uyuşturucu Kaçaklığı Kovalamacası

Gaziantep'te Uyuşturucu Kaçaklığı Kovalamacası
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Gaziantep'te polisin 'dur' ihtarına uymayan bir otomobil, kovalamaca sonunda ekip aracına çarparak durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep'te polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yönden kaçan otomobil kovalamacada ekip aracının arka kapısına çarpmasıyla durduruldu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, gece saatlerinde İpekyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin 'Narko-Alan' uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir araç, ters yöne girerek kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü araç, yaşanan kovalamaca sonucu ara sokakta ekip otosunun arka kapısına çarpmasıyla durduruldu. Araçtaki 3 kişiden 2'si yakalanırken, yaya kaçan bir kişi ise kısa süreli kovalamacada yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken araçta ve kaçış güzergahlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçildi.

Yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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