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Gaziantep'te Usulsüz Tıbbi İlaç Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Gaziantep'te Usulsüz Tıbbi İlaç Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda usulsüz olarak piyasaya sürülmeye çalışılan 204 bin 704 ilaç, 24 bin 725 serum ve 35 bin 230 tıbbi malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 5 depo ile 1 iş yerine yapılan operasyonda usulsüz şekilde piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edilen çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde usulsüz şekilde piyasaya tıbbı ilaç süren şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 5 depo ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 204 bin 704 adet ilaç, 24 bin 725 adet serum, 35 bin 230 adet tıbbi malzeme, 75 bin 228 adet ilaç barkodu ele geçirildi. Operasyonda ilaçları usulsüz şekilde piyasaya süren 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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