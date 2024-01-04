Gaziantep'te Tren Rayı Hırsızlığına Suçüstü Yakalanan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tren raylarını çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar çerçevesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında, İslahiye ilçesinde şüpheli 2 şahsın demir yolunda bulunan tren raylarını çaldığı tespit edildi. Şüpheliler, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda 105 adet demir tirfon, 99 adet demir gergi kıskacı, 5 adet demir açı kılavuzu ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu kullanma suçundan da işlem yapılan şahıslar H.K. ve M.Ç., tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri makamlarca adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilere ait araca el konulurken, ele geçirilen malzemeler ilgili kuruma teslim edildi. - GAZİANTEP