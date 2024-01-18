Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Tren Rayı Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Gaziantep'te Jandarma ekipleri, demiryolunda bulunan tren raylarının bağlantı malzemelerini çalan 2 şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen malzemeler ilgili kuruma teslim edildi.

Gaziantep'te 2 şahıs, demiryolunda bulunan tren raylarının bağlantı malzemelerini çaldığı esnada suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. İslahiye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüpheli demiryolunda bulunan tren raylarının bağlantı malzemelerini çalan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Şüpheli şahısların çalmaya çalışırken ele geçirilen 6 adet demir selet, 34 adet K tipi civata, 15 adet trifon civatası, 24 adet somun ve 20 adet T kafa çelik cıvata ilgili kuruma teslim edildi.

Şüpheli H.İ. ve A.O. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep JASAT Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Niğde Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Nevşehir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Muş adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Muş Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Mardin adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Mardin Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title