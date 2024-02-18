Gaziantep'te Traktör Sürücülerine Güvenli Tarım Eğitimi Verildi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri, Oğuzeli ilçesinde 40 traktör sürücüsüne güvenli tarım eğitimi verdi ve reflektif yelek dağıttı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri traktör sürücülerine güvenli tarım eğitimi verdi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, güvenli tarım kapsamında Oğuzeli ilçesinde 40 traktör sürücüsüne "Robs demirinin kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği" hakkında eğitim semineri düzenlenerek traktör sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı. Dağıtılan reflektif yelek kullanımında farkındalığın sağlanması amacıyla bilgilendirme eğitimleri verildi. - GAZİANTEP