Gaziantep'te traktör sürücülerine güvenli tarım eğitimi verildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri 68 traktör sürücüsüne robs demirinin kullanımının önemi, traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ve genel trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitim sonucunda sürücülere reflektif yelek dağıtımı yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, Nizip ilçesinde 68 traktör sürücüsüne güvenli tarım eğitimi verdi. Güvenli tarım eğitimi kapsamında 68 traktör sürücüsüne robs demirinin kullanımının önemi, traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ve genel trafik güvenliği hakkında eğitim verildi.

Eğitim sonrası sürücülere reflektif yelek dağıtımı da yapılarak reflektif yelek kullanımı ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunuldu. - GAZİANTEP