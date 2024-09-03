Gaziantep'te traktör sürücülerine güvenli seyir eğitimi verildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından traktörlerin karayollarında seyri sırasında görünürlüğü artırmak ve güvenli seyri sağlamak amacıyla eğitim verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından, traktörlerin karayollarında seyri sırasında görünürlüğü artırmak ve güvenli seyri sağlamak amacıyla, Oğuzeli ilçesinde eğitim verildi. Eğitimlerde 135 traktör sürücüsüne "sarı ikaz lambası kullanma, traktör römorklarında bulunması zorunlu olan reflektör ve robs demiri kullanımının trafik kazalarındaki önemi" hakkında eğitim verildi.

Eğitim sonrası reflektör bulunmayan 30 adet traktör römorkuna reflektör dağıtımı yapıldı. - GAZİANTEP