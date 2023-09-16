Gaziantep'te traktör devrildi: 8 yaralı

Gaziantep'te 8 kişilik aile, fıstık bahçesinden dönerken bindikleri traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Göksuncuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Bilici idaresindeki 27 L 6281 plakalı traktörle fıstık bahçesinden dönen 8 kişilik Bilici ailesi, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP