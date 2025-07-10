Gaziantep'te Trafik Kazası Sonrası Kavga: 12 Gözaltı

Gaziantep'te 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada 12 kişiyi gözaltına aldı.

Kaza, Gaziantep'in Beykent Mahallesi 85004 No'lu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 BFP 21 plakalı otomobil, 27 T 1302 plakalı ticari taksi ve 27 ANT 638 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaşanan kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası taraflar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşların ve sopaların konuştuğu olayda çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından havaya ateş edilerek ve biber gazı kullanılarak sonlandırılan kavgada, olaya karıştığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP