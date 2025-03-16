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Gaziantep'te Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Köprüde Asılı Kaldı

Gaziantep'te Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Köprüde Asılı Kaldı
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Gaziantep'te hafif ticari araç, otomobille çarpıştıktan sonra köprüde asılı kaldı. Araçta bulunan aile kazadan yarasız kurtuldu.

Gaziantep'te otomobille çarpıştıktan sonra savrulan hafif ticari araç köprüde asılı kaldı. Aracın içerisinde bulunan aile ise ölümden döndü.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru İpekyolu mevkisi 5. Zırhlı Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan 27 DY 073 plakalı hafif ticari araç ile 33 NLB 96 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulan hafif ticari araç, kavşaktaki köprüde asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hafif ticari araç içerisinde bulunan aile ölümden döndü. Ekipler köprüde tehlikeli şekilde asılı kalan aracı çekici yardımıyla güçlükle indirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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